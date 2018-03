O Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS) da PSP e o Metro de Lisboa lançam a partir de hoje uma campanha que pretende sensibilizar e consciencializar os passageiros “para a segurança nos transportes públicos”.

De acordo com um comunicado enviado por ambas as entidades, o lema da campanha é “jogue connosco e não com a sua segurança” e alerta para “os comportamentos de risco na utilização dos transportes”.

“Neste sentido, a PSP e o Metro de Lisboa criaram uma iniciativa para envolver os passageiros e incentivar os utilizadores dos transportes a participar num jogo, com resposta através de um QR CODE (um código de barras bidimensional), que remete para vídeos disponibilizados no youtube”, lê-se na nota de imprensa.

A PSP recomenda aos utentes do metropolitano que não utilizem o telemóvel durante a abertura de portas, que evitem mostrar objetos de valor bem como locais isolados, que tenham cuidado com os carteiristas e que, em caso de assalto, tentem captar o máximo de características do assaltante de modo a comunicar às autoridades.