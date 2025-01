Populares caminham na Rua do Benformoso pouco antes da visita do líder do Chega, André Ventura, Lisboa, 23 de dezembro de 2024. A PSP realizou, na tarde de quinta-feira, 19 de dezembro, uma “operação especial de prevenção criminal” na zona do Martim Moniz, Lisboa, sobretudo para deteção de armas e droga. MIGUEL A. LOPES/LUSA

Lusa