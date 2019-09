A operação “A vida não se mede em km/h”, que teve início às 00:00 de hoje e dura 24 horas, é realizada “numa ótica preventiva, proativa e dissuasora da sinistralidade rodoviária, através do incremento e intensificação das ações de fiscalização de trânsito”, de acordo com a PSP num comunicado divulgado na quarta-feira.

A PSP recorda que Portugal “materializou o seu compromisso de reforçar a segurança rodoviária, através da definição e aplicação de políticas públicas eficazes e eficientes, com a aprovação do Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE 2020) e com o desígnio de tornar a segurança rodoviária uma prioridade para todos os portugueses”.

Nesse âmbito, a fiscalização rodoviária por parte da PSP “tem vindo a ser focalizada, de forma permanente e intensiva, nos comportamentos de risco, principalmente sobre condutas que têm elevada prevalência e maior impacto na sinistralidade rodoviária, nomeadamente nas infrações graves e muito graves”.

Este ano, até 21 de setembro, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária registou 94.445 acidentes, mais 517 do que no mesmo período do ano passado.

Os quase 95 mil acidentes registados este ano (entre 01 de janeiro e 21 de setembro) provocaram 346 mortos (menos três do que no mesmo período de 2018), 1.612 feridos graves (mais 109) e 29.847 feridos ligeiros (mais 683).