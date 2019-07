Hoje, o Presidente russo falou pela primeira vez no assunto e confirmou relatos que tinham sido divulgados por meios de comunicação social russos, segundo os quais o submarino era movido a energia nuclear.

Segundo esses relatos, o submarino acidentado era um AS-12, de propulsão nuclear, batizado como Locharik, em homenagem a um personagem de banda desenhada do tempo da União Soviética.

O Ministério da Defesa continua a não identificar a tipologia de submarino, mas Putin esclareceu a forma de propulsão, após ter reunido com o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, que acabara de regressar do porto ártico de Severomorsk, uma base da Frota do Norte da marinha russa, onde o submarino acidentado se encontra em reparações.

No acidente morreram 14 marinheiros, que terão sucumbido aos fumos do incêndio, que os envenenaram, mas o Ministério da Defesa reserva mais informações para o final de um inquérito que já se iniciou.

Hoje, centenas de marinheiros reuniram-se em frente à principal catedral naval da Rússia, numa ilha no golfo da Finlândia, perto de São Petersburgo, para lamentar a morte dos soldados vitimados pelo incêndio no submarino.

Putin falou hoje pela primeira vez deste acidente, reavivando a memória de um episódio, em 2000, quando foi muito criticado pela forma ausente como lidou com um acidente envolvendo o submarino Kursk, que se afundou no mar de Barrents, matando 118 tripulantes.