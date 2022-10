As sanções impostas à Rússia pela Europa interrompeu o fornecimento de gás russo sendo a Turquia uma rota confiável, foi esta a mensagem que Vladimir Putin transmitiu pessoalmente ao seu homólogo turco e que tinha anunciado ontem no encontro sobre a energia em Moscovo.

"A Turquia tornou-se a rota mais confiável para entregas, mesmo para a Europa. Poderíamos considerar a possibilidade de criar um centro de gás na Turquia para abastecer outros países", disse o líder russo a Erdogan na reunião que aconteceu hoje à margem da CICA - Conferência sobre Medidas de Fortalecimento da Confiança na Ásia, que reúne 11 chefes de Estado e 50 delegações incluindo observadores, parceiros e convidados da organização fundada pelo Cazaquistão, em 1992 e que tem como tema a segurança e prosperidade na Ásia.

"Este novo centro de processamento de gás que poderíamos criar juntos - é claro - também seria uma plataforma não apenas para o fornecimento [à Europa], mas também para determinar o preço, porque essa é uma questão muito importante - a questão dos preços", disse Putin a Erdogan.

"Hoje, os preços estão altíssimos. Assim, poderíamos facilmente regular o custo ao nível normal de mercado, sem qualquer tom político", referiu o presidente russo.

Por seu lado, o presidente da Turquia defendeu os laços comerciais de Ancara com Moscovo apesar de os Estados Unidos e a União Europeia estarem a exercer pressão sobre a Turquia para que cumpra as sanções impostas a Moscovo devido à sua invasão à Ucrânia.

Mas de acordo com a AFP, Erdogan recusou as sanções, no entanto, o presidente turco prometeu oferecer um local neutro para possíveis negociações de paz e foi aprovando uma série de acordos que viram o valor das exportações para a Rússia mais do que dobrar nos últimos meses.

Na Reunião desta tarde, com o presidente russo, Erdogan mencionou a construção da primeira central nuclear na Turquia, que Ancara espera abrir no próximo ano.

Erdogan também levantou a ideia de a Rússia construir uma segunda central nuclear no norte do país, enquanto Putin propôs confiar mais na Turquia para transportar gás natural russo.

"Embora os passos da Turquia e da Rússia perturbem certos círculos, estou certo que farão os países menos desenvolvidos mais felizes", disse Erdogan, referindo-se ao acordo dos cereais ucranianos retidos e cujas entregas através do Mar Negro ajudou a intermediar.

Este foi o seu quarto encontro com o homólogo russo, Vladimir Putin, em três meses.

(notícia atualizada às 13h20)

*com AFP