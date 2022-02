De acordo com a agência estatal russa TASS, Vladimir Putin anunciou por telefone ao presidente francês Emmanuel Macron e ao chanceler alemão Olaf Scholz que "no futuro próximo pretende assinar" um decreto a reconhecer as Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk.

Esta informação, prestada pelo serviço de imprensa do Kremlin, também já foi adiantada pela AFP e pela Reuters.

Macron e Scholz já fizeram saber estarem 'dececionados' pelo reconhecimento russo das regiões separatistas na Ucrânia.

Vladimir Putin já tinha anunciado, horas antes, que iria decidir hoje sobre o reconhecimento da independência das regiões separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia, apesar das ameaças de retaliação por parte dos países ocidentais, se o Presidente russo tomasse essa decisão.

Entretanto, a União Europeia (UE) está disposta a aplicar sanções em reação a esta iniciativa, anunciou o chefe da diplomacia europeia.

Se Putin reconhecer a independência "colocarei o pacote de sanções sobre a mesa dos ministros europeus", alertou Josep Borrell no fim de uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da UE em Bruxelas.

O reconhecimento por parte da Rússia da independência das regiões separatistas da Ucrânia representaria uma "rutura unilateral" dos acordos de Minsk de 2015, disse nesta segunda-feira o chefe de governo alemão Olaf Scholz, após uma conversa telefónica com Vladimir Putin.

Diante da gravidade da situação, o presidente alemão também teve conversas de emergência com Macron, com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky e com "os parceiros mais próximos da Alemanha", indicou o porta-voz do Governo, Steffen Hebestreit.

Zelensky, de resto, já convocou uma reunião "imediata" do Conselho de Segurança da ONU, perante a ameaça de uma invasão russa.

“A pedido do Presidente, Volodymyr Zelensky, peço oficialmente consultas imediatas dos membros do Conselho de Segurança da ONU, nos termos do artigo 6 do memorando de Budapeste”, escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, na rede social Twitter.

Já os dirigentes dos dois territórios separatistas do leste da Ucrânia — Donetsk e Lugansk — apelaram hoje ao Presidente Putin para reconhecer a sua independência e estabelecer uma “cooperação em matéria de defesa”.

A Rússia é considerada a instigadora do conflito no leste do território ucraniano e a patrocinadora dos separatistas, tendo a guerra eclodido há oito anos, na sequência da anexação russa da península ucraniana da Crimeia, após a chegada ao poder de pró-ocidentais em Kiev, no início de 2014.

Por seu lado, Moscovo acusa as autoridades ucranianas de minar os acordos de paz de Minsk sobre o conflito que opõe a Ucrânia aos separatistas pró-russos, datados de 2015.

Na reunião do conselho de segurança russo, Putin afirmou hoje que não existe qualquer perspetiva de aplicação desses acordos, acusando novamente Kiev de os sabotar.

“Vemos bem que eles não têm absolutamente qualquer hipótese”, sustentou.

Esta observação seguiu-se a uma apresentação do seu encarregado das negociações de paz na Ucrânia, Dmitri Kozak, segundo quem o processo negocial “está em ponto morto desde 2019” e “nunca” as autoridades ucranianas aplicarão os acordos.