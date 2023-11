O documento indica “aprovar a proposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, acordada com as entidades federais do poder executivo interessadas, sobre a assinatura do Acordo de Parceria e Cooperação Estratégica entre a Rússia e a Venezuela”.

“Consideramos oportuna a assinatura do acordo ao mais alto nível”, acrescenta a disposição.

A Rússia é um dos principais aliados da Venezuela que, por sua vez, apoia Moscovo a nível internacional.

Na semana passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Yván Gil, assegurou durante uma visita à capital russa que as relações do seu país com a Rússia atravessam “o seu melhor momento”.

Gil transmitiu uma saudação do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, ao chefe de Estado russo e referiu que a cooperação entre os dois países “atravessa o seu melhor momento”, após a XVII Comissão Intergovernamental de Alto Nível (CIAN) Rússia — Venezuela realizada em outubro passado, durante a qual foram assinados 16 novos acordos.

O chefe da diplomacia venezuelana reafirmou também a vontade de Caracas de continuar a trabalhar com a Rússia ao nível multilateral, uma vez que ambos os países “partilham os mesmos princípios e estão totalmente de acordo nas suas posições” no âmbito da ONU e noutras plataformas internacionais.