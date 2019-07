No momento em que o Governo italiano se revela eurocético, o tema do projeto europeu será central nas reuniões entre Putin e as autoridades italianas, em que se falará ainda das crises na Líbia, na Ucrânia, na Venezuela e no Irão.

Putin aproveitará a presença em Roma para discutir questões centrais da cooperação bilateral, nas esferas política, económica, social e cultural.

O Governo italiano não esconde a simpatia com Vladimir Putin, tendo por várias vezes defendido o levantamento de sanções à Rússia, dentro da União Europeia.

No recente Fórum Económico Mundial, em São Petersburgo, durante um encontro com os diretores das principais agências noticiosas do mundo, Putin agradeceu às autoridades italianas pelo seu “desejo de encontrar maneiras de melhorar” os contactos entre a Rússia e a União Europeia.