Os militares da Coreia do Sul detetaram hoje o lançamento “a partir de Donglim, província de Pyongan do Norte, para o Mar Ocidental entre as 11:32 e as 11:39 da locais (02:32 e 02:39 TMG e em Lisboa)”, afirmou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul num comunicado, utilizando outro nome para o Mar Amarelo.