Tornou-se um foco no conflito cada vez mais intenso entre Israel e o grupo militante palestiniano Hamas, à medida que centenas de milhares de palestinianos se dirigiam para o sul de Gaza depois de Israel os ter alertado para abandonarem a cidade de Gaza e o norte do enclave.

Desde que o Hamas assumiu o controlo de Gaza em 2007, o Egito ajudou a impor um bloqueio ao enclave e restringiu fortemente o fluxo de pessoas e mercadorias através da fronteira. Tal como acontece com as principais travessias com Israel, as restrições foram por vezes atenuadas, mas não levantadas, e os viajantes necessitam de autorização de segurança e verificações demoradas para serem aprovados. Em 2008, dezenas de milhares de palestinianos cruzaram a fronteira para o Sinai depois de o Hamas ter aberto buracos nas fortificações fronteiriças, o que levou o Egito a construir um muro de pedra e cimento.

O Egito atuou como mediador entre Israel e as facções palestinas durante conflitos passados e períodos conturbados. Mas, nessas situações, também bloqueou a fronteira, permitindo apenas a entrada de ajuda e a saída de evacuados médicos, mas impedindo qualquer movimento de pessoas em grande escala.

Mesmo enquanto Israel prossegue o seu bombardeamento implacável a Gaza em resposta ao ataque do Hamas, o Egito não deu até agora nenhum sinal de que a sua abordagem irá mudar.

Esta sexta-feira, e após um acordo mediado pelos Estados Unidos, o Egito irá permitir que até 20 camiões de ajuda humanitária atravessem a fronteira.