Quando um barco encontra uma ponte

A notícia foi dada pela manhã quando o tabuleiro da ponte Francis Scott Key, em Baltimore, nos EUA, caiu nas águas do rio Patapsco após a colisão de um navio cargueiro.

Esta era uma infraestrutura inaugurada em 1977, tinha três quilómetros de comprimento e servia a área do porto desta cidade norte-americana.

De acordo com as câmaras de segurança, sabe-se que o acidente aconteceu cerca da 01h30 locais (05h30 em Lisboa) e deixou pelo menos 20 pessoas desaparecidas, sendo que, até ao momento, apenas duas foram resgatadas com vida, de acordo com um porta-voz do corpo de bombeiros local.

Como é que isto aconteceu?

Segundo imagens divulgadas nas redes sociais, assim que o navio "Dali" embateu num pilar, a estrutura partiu-se e, em apenas alguns segundos, caiu na água, enquanto a embarcação se incendiava.

De acordo com o secretário de Transportes de Maryland, Paul Wiedefeld, o "Dali" estava a ser pilotado por um especialista conhecedor das especificidades da zona portuária de Baltimore, prática comum para facilitar o trânsito e evitar acidentes à entrada e saída dos portos.

Até ao momento, as baixas temperaturas (na ordem dos 9 graus) estão a fazer as autoridades temerem pela vida das pessoas que caíram, devido ao risco de hipotermia.

Nas últimas horas, o chefe do corpo de bombeiros de Baltimore, James Wallace, informou que duas pessoas foram resgatadas da água, encontrando-se uma em “estado muito grave”.

Informou ainda que as equipas de emergência podem estar à procura de “mais de sete pessoas”.

“As informações estão sujeitas a alterações à medida que obtivermos mais informações”, acrescentou ainda, confirmando que a operação continuará ao longo do dia.

Entretanto, também o Departamento de Transportes (MDOT) confirmou à ABC News num relatório que o navio porta-contentores “perdeu propulsão” ao deixar o porto.

“A embarcação notificou o Departamento de Transportes de que havia perdido o controlo da embarcação e uma colisão com a ponte era possível”, refere a ABC.

"A embarcação atingiu a ponte e causou um colapso total", referem.

"A tripulação informou as autoridades sobre um problema no fornecimento de energia" e os operadores do navio emitiram um pedido de socorro momentos antes de colidir com a ponte, permitindo a limitação do tráfego na área, explicou o governador que, entretanto, declarou estado de emergência.

As autoridades locais tentam agora determinar o que levou o "Dali" a desviar-se do seu percurso inicial, já que o navio começou a virar dois minutos antes do impacto, que acabaria por derrubar a ponte.

Tanto a polícia local como o secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, afirmaram não haver indícios de que se tenha tratado de um ato terrorista ou sequer propositado, mas o FBI (polícia federal norte-americana) já se juntou às investigações.

Neste momento, sabe-se também que os problemas do navio remontam a junho, segundo a inspeção do mesmo.

Desde a sua construção, em 2015, o “Dali”, propriedade da empresa Grace Ocean PTE, mas que estava a ser utilizado agora pelo Synergy Marine Group, foi alvo de 27 inspeções. Em junho, uma delas, no Chile, identificou um problema com “a propulsão e maquinaria auxiliar”, segundo dados do sistema Equasis, citados pela Associated Press (AP).

Já a mais recente data de 13 de setembro e foi realizada pela Guarda Costeira dos EUA em Nova Iorque. O mesmo sistema refere que “o exame padrão” não identificou quaisquer problemas.

Qual a história desta ponte?

A ponte Francis Scott Key (batizada em homenagem ao autor da letra do hino dos Estados Unidos) era a maior desta cidade do estado de Maryland, com 2.632 metros de comprimento, e suportava a passagem de mais de 11 milhões de veículos por ano.

Imortalizada na série norte-americana "The Wire", começou a ser construída sobre o rio Patapsco em 1972 e foi inaugurada a 23 de março de 1977.