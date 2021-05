O quarto evento-teste em Portugal para avaliar a exequibilidade dos espetáculos culturais com público, no contexto da pandemia da covid-19, decorre hoje em Lisboa, no Campo Pequeno.

Trata-se de um espetáculo de comédia, que vai começar às 19:00, com a presença dos comediantes Nilton, Aldo Lima, Tio Jel, Joana Gama e Mangope. Este evento teste-piloto, o primeiro em Lisboa, no Campo Pequeno, contará com a lotação de 1.000 pessoas para testar a ocupação de sala em dois-terços, divididos por 4 grupos: plateia par e impar, e 2 sectores de bancada. A utilização de máscara durante todo o espetáculo é obrigatória. Os bilhetes têm um custo de 2 euros, com teste incluído, em que a receita reverterá para a União Audiovisual. A compra dos mesmos é concluída através do agendamento de um Teste Rápido Antigénio (por colheita de exsudado nasofarínge), realizado no dia 9 de maio a partir das 10h, pela Cruz Vermelha Portuguesa, no Campo Pequeno. Assim como aconteceu com os eventos que decorreram até hoje, apenas poderão participar pessoas que vivam em Portugal, entre os 18 e os 65 anos.