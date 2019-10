A maior parte dos feridos (226) estão já contabilizados no balanço oficial de 593 feridos tratados pelos serviços de urgência entre 14 e 20 de outubro.

Informações erradas a circular pelas redes sociais afirmam que essas cerca de 600 pessoas foram feridas pela polícia, refere a EFE.

No total, 289 polícias foram feridos nos confrontos violentos com manifestantes, que atiraram pedras da calçada, ‘cocktails molotov’ e bolas de aço. Entre eles 154 eram Mossos d’Esquadra (polícia regional catalã), 134 membros da polícia nacional e um agente de uma outra força de segurança, explicou a porta-voz do Governo Isabel Celaá.

Quatro manifestantes perderam um olho, dos quais três se encontram ainda em estado grave, de acordo com Alba Verges, do departamento de Saúde da Catalunha.

Entretanto, o Sindicato de Polícias da Catalunha (SPC) denunciou ao Eurocop (Confederação Europeia de Sindicatos de Polícia) a violência contra os agentes durante os distúrbios na Catalunha, através de uma moção urgente que recebeu o apoio “por unanimidade” de todas as delegações.

A moção pretende “expor e propor a condenação da violência exercida contra os agentes”, e denuncia a dificuldade para enfrentar a situação na região autónoma devido a “falta de recursos humanos e materiais” e “apoio institucional”.

Os bombeiros de Barcelona foram chamados a extinguir 564 incêndios no decurso dos distúrbios da passada semana, de acordo com o responsável municipal pela Segurança e Prevenção, Albert Batlle.

Os números referem-se ao período entre 14 e 20 de outubro, nos quais registaram 594 intervenções, maioritariamente extinção de incêndios.