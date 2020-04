Os primeiros casos do novo coronavírus foram anunciados no fim do ano, na China, e bastaria dois meses para Portugal anunciar os primeiros infetados. A 16 de março era anunciado a primeira morte devido à covid-19 e hoje, um mês depois, são 599 as vítimas mortais. Cronologicamente, estes são os principais momentos dos 45 dias que mudaram a vida dos portugueses:

02 de março

A ministra da Saúde anuncia os dois primeiros casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus. Países como a Espanha ou a Itália já tinham muitos registos de infeção e deslocações àqueles países de portugueses nas férias do carnaval foram algumas das formas de o vírus chegar a Portugal.

Segundo um despacho do Governo, os funcionários públicos vão ser colocados em teletrabalho ou isolamento profilático sem perda de salário.

03 de março

O Governo ativa a Comissão Nacional de Proteção Civil, que passa a funcionar em permanência. O número de casos confirmados passa para quatro, enquanto no mundo a doença já atingiu 90 mil pessoas, provocando mais de três mil mortes.

Os Hospitais São João e Santo António, no Porto, esgotam capacidade de resposta a casos suspeitos, novas unidades são ativadas.

Governo português dá cinco dias às empresas públicas para elaborarem planos de contingência

04 de março

O número de infetados em Portugal sobe para seis.

A Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, suspende aulas por ter havido contactos com o quinto infetado.

O primeiro-ministro anuncia uma linha de crédito para apoio de tesouraria a empresas afetadas pelo impacto económico do novo coronavírus no valor inicial de 100 milhões de euros.

05 de março

Portugal regista mais três casos de pessoas infetadas, elevando para nove o número total, com doentes internados em Lisboa, Porto e Coimbra.

A Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) é adiada para o final de maio após entidades públicas de turismo e várias associações terem cancelado a participação.

A TAP anuncia que vai cancelar mais de mil voos e março e abril, cancela e suspende investimentos e coloca funcionários em licenças sem vencimento.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visita doentes infetados no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, e fala com eles por intercomunicador.

06 de março

Sobe para 13 o número de infetados.

A Associação de Futebol do Porto anuncia o adiamento de três jogos. As notícias sobre cancelamentos e adiamentos de iniciativas, muitas delas relacionadas com desporto, sucedem-se.

07 de março

Portugal regista 21 casos de infeção.

O Presidente da República reduz parte da agenda por causa do coronavírus e visita o Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, onde há mais doentes internados. Marcelo Rebelo de Sousa enaltece a forma "madura, tranquila e serena" como os portugueses estão a reagir à pandemia e elogia os profissionais de saúde envolvidos.

As visitas a hospitais, lares e estabelecimentos prisionais da região Norte são suspensas temporariamente, anuncia a ministra da Saúde, recomendando também o adiamento de eventos sociais.

Uma escola de Idães, em Felgueiras, o ICBAS, a Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto e o edifício do curso de História da Universidade do Minho são encerrados.

Os jogos da primeira liga de futebol realizam-se.

08 de março

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol (LPFP) suspendem o cumprimento inicial entre os jogadores e as equipas de arbitragem.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anuncia o encerramento de todas as escolas e a suspensão de atividades em todos os estabelecimentos de lazer ou culturais dos concelhos de Lousada e Felgueiras, no distrito do Porto. Também as atividades letivas no 'campus' de Gualtar da Universidade do Minho (UMinho), em Braga, são suspensas, depois de um aluno ter sido infetado.

O Presidente da República suspende a agenda por duas semanas e fica em casa sob monitorização, depois de ter estado com uma turma de uma escola de Felgueiras, que foi encerrada.

É anunciado que as visitas a estabelecimentos prisionais durante o fim de semana vão ser suspensas em todo o país a partir do dia seguinte, ficando limitadas durante a semana a dois visitantes por recluso.

Em Portugal registam-se 30 casos confirmados de infeção.

09 de março

São anunciados em catadupa adiamentos e cancelamentos de iniciativas diversas (de feiras e festas locais a congressos e grandes eventos), são encerrados ou condicionados os acessos a alguns serviços públicos e condicionadas visitas a hospitais, e escolas de norte a sul anunciam a suspensão das aulas presenciais, incluindo universidades.

No Algarve são canceladas 60% das reservas dos hotéis para os próximos meses, anuncia a principal associação do setor.

O Governo suspende as juntas médicas de avaliação por incapacidade, duplica a linha de crédito de apoio às empresas, para 200 milhões de euros, adia o prazo para as empresas fazerem o primeiro Pagamento Especial por Conta.

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anuncia a suspensão de todos os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas pela covid-19 em Itália e recomenda a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de 5.000 pessoas ou em espaços fechados com mais de mil.

A TAP cancela mais 2.500 voos.

Portugal tem 39 casos de infeções.

10 de março

O número de infetados sobe para 41.

O primeiro-ministro, António Costa, admite o encerramento das escolas, antecipando as férias da Páscoa, mas remete a decisão para o Conselho Nacional de Saúde Pública. Diz também que só se devem encerrar escolas na margem do "estritamente necessário".

Apesar de o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) e do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos rejeitarem o encerramento generalizado das instituições, dizendo que não há "razões de saúde pública que o justifiquem", sucedem-se os encerramentos de escolas e o condicionamento de acesso ou encerramento de outros serviços públicos, incluindo hospitais.

A 30.ª edição da Meia Maratona de Lisboa (a 22 de março) é adiada para setembro e os jogos da 25.ª jornada das competições profissionais de futebol serão à porta fechada.

A Direção-Geral do Património Cultural manda suspender todas as atividades públicas dos museus, monumentos e palácios.

A Assembleia da República cancela deslocações ao estrangeiro e reavalia visitas externas.

O Governo suspende todos os voos para todas as regiões de Itália.

11 de março

O número de infeções em Portugal passa para 59, quando em Genebra a Organização Mundial de Saúde declara a doença covid-19 como pandemia.

O Conselho Nacional de Saúde Pública recomenda que apenas se encerrem escolas, públicas ou privadas, por indicação das autoridades de saúde. A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, concorda.

Ainda assim continuam a ser anunciados encerramentos de escolas e de outras instituições.

O Conselho Superior da Magistratura determina que os tribunais de 1.ª instância só possam realizar atos processuais e diligências relacionadas com direitos fundamentais.

Diversas modalidades desportivas (como por exemplo a Federação Portuguesa de Voleibol ou a de Basquetebol) suspendem todas as competições.

São divulgadas imagens de praias cheias de gente, nos arredores de Lisboa, nomeadamente jovens.

12 de março

O número de infeções em Portugal sobe para 78.

O Conselho de Ministros reúne-se e o primeiro-ministro ouve também os partidos com assento parlamentar, com António Costa a pedir aos portugueses que evitem "espaços mais conviviais", como praias.

No final do dia, António Costa anuncia que todas as escolas de todos os graus de ensino suspendem as atividades presenciais, medida que será reavaliada a 09 de abril.

António Costa anuncia também o encerramento de discotecas, a redução da lotação máxima dos restaurantes, a limitação de pessoas em centros comerciais e serviços públicos e a proibição de desembarque de passageiros de cruzeiros. E promete criar com as entidades patronais um mecanismo para assegurar a remuneração parcial dos pais que fiquem em casa com os filhos devido ao fecho das escolas.

A Federação Portuguesa de Futebol anuncia a suspensão das competições nacionais de futebol e futsal que organiza. Os jogos de futebol da I e II Liga são suspensos por tempo indeterminado.

A Associação de Hotelaria de Portugal estima perdas de receitas turísticas entre 500 a 800 milhões de euros, entre 01 de março e 30 de junho.

A Assembleia da República suspende todas as visitas e adia eventos e conferências.

13 de março

O número de infeções sobe para 112.

O Presidente da República promulga o diploma do Governo com medidas extraordinárias e avisa que a pandemia "pode ser mais grave e duradoura", exortando os portugueses a mobilizarem-se.

Entre outras medidas, o Governo aprova também a contratação de médicos aposentados e suspende os limites de trabalho extraordinário, são suspensos os prazos para o setor da Justiça.

Os funcionários públicos são instados a ficar em casa em regime de teletrabalho.

O ministro da Administração Interna explica que foi acionado o Estado de Alerta (até 09 de abril) em Portugal e que o desrespeito das determinações das forças de segurança será considerado "crime de desobediência", sujeito a "medidas sancionatórias agravadas".

A Conferência Episcopal Portuguesa suspende as missas, catequeses e outros atos de culto.

Os Açores entram em estado de alerta.

O ministro das Finanças diz que vai rever em baixa as estimativas de crescimento do PIB e que as medidas extraordinárias anunciadas pelo Governo custam cerca de 300 milhões de euros.

Os ginásios são aconselhados a fechar.

14 de março

O número de casos em Portugal sobe para 169, com a ministra da Saúde a avisar que o país entrou "numa fase de crescimento exponencial da epidemia".

GNR, SEF e DGS fazem ações pontuais de controlo na fronteira com Espanha.

O Governo decreta que os bares vão ter de encerrar a partir das 21:00, todos os dias.

15 de março

O número de casos de infeção por covid-19 chega a 245. Há nove pessoas nos cuidados intensivos e mais de uma centena de doentes está a recuperar em casa.

Marcelo Rebelo de Sousa anuncia que convocou o Conselho de Estado para para discutir a eventual decisão de decretar o estado de emergência. António Costa diz depois que se o Presidente o fizer o Governo não dará parecer negativo.

Portugal e Espanha decidem limitar a circulação na fronteira terrestre comum a mercadorias e trabalhadores transfronteiriços.

A Direção-Geral do Património Cultural revela que todos os museus, monumentos e palácios nacionais estão encerrados.

A Autoridade Marítima Nacional interdita todas as atividades desportivas ou de lazer que juntem pessoas nas praias do continente.

O Governo proíbe o consumo de bebidas alcoólicas na via pública e a realização de eventos com mais de 100 pessoas.

O Sindicato Independente dos Médicos diz que há mais de 50 médicos infetados com o novo coronavírus e que 150 estão de quarentena, apelando para a disponibilização rápida de meios de proteção.

16 de março

O número de infetados sobe para 331, no dia em que é anunciada por Marta Temido a primeira morte no país, um homem de 80 anos que tinha várias patologias associadas.

A ministra anuncia também que Portugal vai intensificar o controlo sanitário nos aeroportos. E Eduardo Cabrita diz que o tráfego aéreo entre Portugal e Espanha será suspenso a partir da noite, bem como as ligações ferroviárias e as duas ligações fluviais. Também o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, apela aos portugueses para que evitem viagens não essenciais ao estrangeiro e aos que estão fora para regressarem.

O presidente do Governo dos Açores anuncia o encerramento a partir de terça-feira dos serviços não essenciais.

Com a crise mundial provocada pela pandemia a bolsa de Lisboa acompanha as outras bolsas nas descidas acentuadas.

17 de março

O número de infetados sobe para 448.

É anunciado que o SNS foi reforçado com mais 1.800 médicos e 900 enfermeiros e que há 30 profissionais de saúde infetados, 18 dos quais médicos. E é também anunciado o nascimento do primeiro bebé filho de uma mulher infetada. O bebé não foi infetado.

O governo regional da Madeira anuncia o primeiro caso na região.

O município de Ovar fica sujeito a "quarentena geográfica" e o Governo declara o estado de calamidade pública para o concelho, que passa a ter entradas e saídas controladas. A circulação de pessoas nas ruas também é controlada.

António Costa anuncia a suspensão das ligações aéreas de fora e para fora da União Europeia.

A CP reduz em 350 as ligações diárias.

18 de março

O Presidente da República decreta o estado de emergência por 15 dias, depois de ouvido o Conselho de Estado e de ter obtido o parecer positivo do Governo e da aprovação do decreto pela Assembleia da República.

O estado de emergência vigora até 02 de abril.

António Costa diz que "o país não para" e que o Governo tudo fará para manter a produção e distribuição de bens essenciais.

O estado de emergência contempla o confinamento obrigatório e restrições à circulação na via pública. A desobediência é crime e pode levar à prisão.

No dia em que o Governo revela um conjunto de linhas de crédito para apoio à tesouraria das empresas de 3.000 milhões de euros, é também anunciado que as contribuições das empresas para a Segurança Social são reduzidas a um terço em março, abril e maio, e que as empresas vão ter uma moratória concedida pela banca no pagamento de capital e juros.

O número de infetados sobe para 642 e regista-se uma segunda morte. O Alentejo regista os primeiros dois casos.