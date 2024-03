Enquanto se espera pelos resultados finais dos votos da emigração, o terceiro dos 24 consulados a ser conhecido é França. Aqui neste momento, ganha o PS (Partido Socialista) com 15.779 votos, sendo que 43,57% dos votos são nulos.

Em segundo lugar surge o Chega com 14.215 votos. Este número representa uma subida considerável tendo em conta os 2.494 votos obtidos em 2022.

Existem 0,50% em branco.

Os votos dos emigrantes portugueses irão resultar na eleição de quatro deputados, que poderão influenciar o resultado final das legislativas, uma vez que a coligação Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM) elegeu 79 deputados e o PS 77.

Nas legislativas de 2022, o PS conquistou os dois lugares da Europa e dividiu o círculo de Fora da Europa com o PSD.

A Aliança Democrática (AD), que junta PSD, CDS e PPM, com 29,49% dos votos apurados, conseguiu 79 deputados na Assembleia da República, nas eleições legislativas de 10 de março, contra 77 do PS (28,66%), seguindo-se o Chega com 48 deputados eleitos (18,06%).

A IL, com oito lugares, o BE, com cinco, e o PAN, com um, mantiveram o número de deputados. O Livre passou de um para quatro eleitos enquanto a CDU perdeu dois lugares e ficou com quatro deputados.

(Notícia atualizada às 18h20 com resultados finais)