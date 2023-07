No distrito de Faro, os concelhos de Tavira, São Brás de Alportel, Loulé, Silves, Portimão e Monchique continuam em risco máximo de incêndio, o mesmo nível que se verifica nos concelhos alentejanos de Portalegre, Marvão, Castelo de Vide, Nisa e Gavião, todos no distrito de Portalegre.

Na região Centro, estão em perigo máximo os concelhos de Vila Velha de Ródão, Castelo Branco, Fundão, Oleiros, Proença-a-Nova, Sertã e Vila de Rei (distrito de Castelo Branco), bem como os concelhos de Mação, Sardoal, Abrantes, Chamusca, Constância, Vila Nova da Barquinha, Tomar e Ferreira do Zêzere (Santarém), e o da Guarda (capital de distrito).

Em perigo muito elevado está grande parte do interior norte e do restante território do centro do país (municípios dos distritos de Vila Real, Bragança, Coimbra, Guarda, Viseu, Castelo Branco e Santarém), e ainda alguns concelhos dos distritos de Leiria, Lisboa, Beja, Portalegre e Faro.

O IPMA alerta ainda para o perigo elevado de incêndio em praticamente todo o restante Alentejo e em municípios dos distritos de Aveiro, Porto e Vila Real.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, e os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, da humidade relativa, da velocidade do vento e da quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Desde o início do ano, já se registaram mais de 4.992 ocorrências de fogo, que afetaram mais de 10.500 hectares de espaços rurais.

Segundo o IPMA, o distrito de Faro permanece hoje sob aviso amarelo, devido à previsão de temperaturas muito elevadas, que podem chegar aos 35 graus Celsius (ºC).

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 23ºC em Aveiro e os 37ºC em Évora, ao passo que as temperaturas mínimas vão andar entre os 14ºC em Viana do Castelo, Braga, Bragança, Vila Real e Viseu.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado, com vento por vezes forte, uma descida da temperatura mínima a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, em especial no litoral, e uma pequena subida da temperatura máxima, exceto no litoral centro e sul.