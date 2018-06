Pelo menos quatro pessoas morreram e mais de 425.000 foram afetadas pelas fortes chuvas e inundações que assolam há 72 horas o estado de Assam, no noroeste da Índia, onde há também cerca de 100.000 deslocados.

O último balanço divulgado pela Autoridade Estatal de Gestão de Desastres de Assam (ASDMA, na sigla em inglês) indica que nas últimas 24 horas se registaram três mortes em acidentes relacionados com a precipitação, que se somam a uma morte ocorrida na quinta-feira.

Mais de 425.000 pessoas estão afetadas em 715 localidades espalhadas por sete distritos da região, sendo Karimganj o mais atingido, ao concentrar cerca de 200.000 afetados, mais de metade numa única aldeia.

As chuvas obrigaram à retirada de mais de 100.000 pessoas, que se encontram em 191 acampamentos disponibilizados pelas autoridades de Assam, onde também se colocaram à disposição da população 22 centros de distribuição de ajuda.

De acordo com a ASDMA, pelo menos 3.292 hectares de terrenos agrícolas estão afetados pelas chuvas.

Estes incidentes meteorológicos são habituais no sul da Ásia na época de maior intensidade das monções.

No ano passado, mais de meia centena de pessoas morreu e quase dois milhões de habitantes foram afetados pelas inundações e chuvas caídas entre princípios de junho e meados de julho, no noroeste do país.