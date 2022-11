Durante a madrugada, em frente ao restaurante onde se celebrava o casamento de uma família cigana em Torrejón de Ardoz, na região de Madrid, começou uma luta. De seguida, "ocorreu um atropelamento intencional e as pessoas que estavam no veículo fugiram", explicou à AFP o porta-voz da Polícia Nacional.

"Ao chegarmos ao local, encontramos quatro mortos com fraturas múltiplas", informou Carlos Polo, chefe dos serviços de emergência de Madrid, a repórteres. O diário espanhol ABC adianta que se tratam de uma mulher de 70 anos, de dois homens de 60 e 40 anos e de um jovem de 17 anos.

Também "encontramos e atendemos quatro feridos graves que tiveram ferimentos na cabeça e fraturas nos membros inferiores" e que foram transferidos para hospitais da região, acrescentou Polo.

Três outras pessoas ficaram levemente feridas, disse à televisão pública o responsável pela segurança da câmara municipal de Torrejón de Ardoz, Juan José Crespo, especificando que nenhum dos sete feridos corre risco de morte.

O ABC noticia também que, uma hora depois, a 40 quilómetros do local do crime, a Guardia Civil deteve três suspeitos do crime: um português de 35 anos e dois menores espanhóis, de 17 e 16 anos, que serão filhos do adulto, em Seseña, perto de Toledo.

Foram detidos por circularem num Toyota Corolla com o para-brisas partido, sem para-choques dianteiro e com vestígios de sangue por todo o painel do veículo. Os ocupantes da viatura tiveram de abrir buracos no pára-brisas dianteiro, para poderem ver para a frente, e tinham milhares de euros em notas de 10, 20, 50 e 100 euros, escondidos debaixo do banco do condutor. As autoridades procuram ainda um sobrinho do adulto, que terá escapado a pé aquando da detenção.

Um quarto ocupante do veículo fugiu, suspeitando-se de que se trata de um sobrinho do português.

A polícia continua a investigar as circunstâncias exatas dos eventos que levaram ao atropelamento.