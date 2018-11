No relatório de acompanhamento do mercado portuário referente a setembro deste ano, a entidade revelou que esta ‘performance’ representa uma diminuição de 2,76 milhões de toneladas face a igual período de 2017.

“O porto de Sines foi o que mais contribuiu para este desempenho negativo, registando, nomeadamente, perdas no valor de 1,1 milhões de toneladas no mercado do carvão, 920 mil toneladas nos produtos petrolíferos, 548 mil toneladas no petróleo bruto”, avançou a AMT.

No entanto, também em Lisboa e Setúbal se registaram perdas significativas “de 404 mil toneladas na carga contentorizada e de 222 mil toneladas na carga fracionada, respetivamente, representando, no conjunto dos três portos, 71,3% de carga perdida”, salientou a mesma nota.

A AMT revelou ainda que Sines mantém a liderança com “uma quota de mercado de 51,4% do total da carga movimentada”, ou seja, “uma recuperação de 0,5 pontos percentuais face ao mês anterior e um recuo de 1,2 pontos percentuais face ao que detinha no período homólogo de 2017″.

Em segundo lugar surge o porto de Leixões “com uma quota de 20,5%, seguido de Lisboa, com 12,4%, Setúbal, com 7,1%, e Aveiro, com 5,8% do total”, adiantou a entidade.