O Cessna, pilotado por um jovem de 20 anos de nacionalidade paquistanesa e único tripulante da aeronave, despenhou-se na terça-feira à noite e foi encontrado hoje de madrugada, cerca da 01:00, a um quilómetro e meio a sul do aeródromo municipal.

De acordo com as mesmas fontes, o piloto estava a fazer sozinho um voo de instrução noturna, integrado no plano de formação, quando o aparelho caiu, tendo o alerta sido dado às 22:42 de terça-feira para o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.

As circunstâncias em que ocorreu o desastre estão a ser averiguadas pelo Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), que tem hoje uma equipa no local a recolher evidências, adiantou à Lusa fonte deste organismo.