O acidente ocorreu às 19:20 locais de segunda-feira (11:20, em Lisboa), quando sete jovens jogavam basquetebol no ginásio Yuecheng, numa área de cerca de 2.000 metros quadrados, de acordo com a agência noticiosa oficial Xinhua.

Três pessoas conseguiram sair e quatro ficaram presas sob os escombros.

Três das pessoas soterradas morreram, enquanto uma quarta foi levada para um hospital com sinais vitais estáveis.

O trabalho de busca e salvamento foi terminado, acrescentou a Xinhua.

Investigações preliminares revelaram que a neve acumulada na estrutura das instalações pode estar relacionada com o colapso do teto do complexo.

Devido à recente queda de neve na região, que se encontra no alerta vermelho máximo para este fenómeno meteorológico, mais de 15 milímetros de neve acumularam-se num curto período de tempo, provocando o desabamento do telhado.

Foi aberto um inquérito sobre o sucedido e o responsável pelo ginásio, que passou uma inspeção de segurança em julho passado, foi detido pela polícia.