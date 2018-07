Tudo começou no podcast "The Indicator", da rádio norte-americana NPR, que utilizou a criativa solução da cidade de Iga — promover a sua herança ninja — para falar sobre o problema do despovoamento nas zonas rurais do Japão e de como combater a questão. Em certo momento, sugeriu-se que Iga, para levar a cabo o seu plano para atrair turistas, precisava de mão-de-obra, incluindo ninjas (ou melhor, atores ninjas). Resultado? Uma onda de candidaturas que obrigou Iga a emitir um comunicado a pedir que se tenha cuidado com as notícias falsas.

The Indicator, lançado em 2017, é um programa da National Public Radio (NPR), dos mesmos criadores de Planet Money, e que procura abordar de forma simples indicadores ou termos económicos que por qualquer razão estão a marcar a atualidade. No passado dia 16 de julho, Stacey Vanek Smith e Sally Herships decidiram ir até ao Japão e utilizar o exemplo da cidade de Iga para falar sobre despovoamento e sobre a escassez de mão-de-obra no país. Segundo as jornalistas, Iga pretendia lidar com estes problemas construindo um segundo museu ninja, aproveitando desta forma a sua herança cultural para atrair turistas. O problema? A falta de pessoas para trabalhar, não apenas na construção do museu, mas também para vestir a pele dos guerreiros. Mais, acrescenta a reportagem, o valor pago aos ninjas é de ter em conta, já que podem receber entre 23 mil e 85 mil dólares por ano. E foi o bastante: o podcast virou notícia e correu a internet, tal qual anúncio de emprego. Resultado? Na quarta-feira, pelo menos 115 aspirantes a 'assassinos tradicionais japoneses' — de 14 países — entraram em contacto com a cidade de Iga e a sua associação de turismo, o que intrigou as autoridades. Para esclarecer o sucedido, foi publicado um comunicado no site da cidade."Iga não divulgou informações sobre 'a falta de ninjas em Iga' ou o 'salário anual dos ninjas', como vem sendo referido em alguns sites de notícias na Internet", escreveram. "Por favor, tenham cuidado com as notícias falsas", acrescenta a nota. O comunicado foi divulgado em várias línguas, para garantir que chegava a todos os países. Apesar da confusão, este conto mal contado pode acabar por ser benéfico para Iga, que pode não estar a contratar ninjas, mas é notícia um pouco por todo o mundo — uma publicidade inesperada que pode atrair turistas. Atualmente, a cidade já tem um museu que evoca os guerreiros, onde são feitos também espetáculos de combates ninja. E os turistas mais curiosos podem mesmo vestir a pele de um guerreiro: existem fatos para alugar e podem fazer treinos de um dia.