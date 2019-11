Podia ter deixado a Presidência com um alto índice de popularidade, mas Evo Morales preferiu empenhar-se numa reeleição, mesmo depois de a população se manifestar contra esse propósito num referendo em 2016 . No entanto, uma grande maioria reconheceu até o final que o primeiro presidente indígena da Bolívia levou progresso económico e social a um dos países mais pobres da América Latina.

"Deixamos a Bolívia com muitas conquistas sociais", disse Morales em discurso à nação pela TV, em que anunciou sua renúncia na tarde deste domingo. "Lamento muito este golpe cívico. Quero dizer-lhes, irmãos e irmãos, a luta não termina aqui. Vamos continuar com essa luta pela igualdade, pela paz", declarou.

Em quase 14 anos no poder, Morales demonstrou astúcia política, empatia com os pobres e boa gestão da bonança económica resultante da exportação de matérias-primas para a China. Mas a sua polémica reeleição na primeira volta das eleições de 20 de outubro, qualificada de fraudulenta pela oposição, fez com que milhares de bolivianos saíssem às ruas para pedir a sua renúncia.

A reação de Morales, de 60 anos, foi denunciar uma tentativa de "golpe de Estado" e pedir aos seus seguidores que defendessem os resultados eleitorais.

No entanto, numa sucessão de factos vertiginosa, Morales optou na manhã deste domingo por convocar novas eleições - sem esclarecer se seria candidato - após um relatório da auditoria eleitoral da Organização dos Estados Americanos (OEA) que recomendou a anulação das eleições por "irregularidades" no processo.

"A Bolívia é diferente, estamos bem"

Em janeiro de 2006, o sindicalista Morales tornou-se o primeiro presidente indígena da Bolívia, no meio de uma onda de vitórias da esquerda na América Latina.

Os seus aliados foram ficando pelo caminho no Brasil, na Argentina, no Equador. E a Venezuela, país com o qual Morales mantém um estreito vínculo, está mergulhada na pior crise política e económica da sua história recente.

Mas "a Bolívia é diferente, estamos bem", dizia Morales, e os seguidores repetiam as suas palavras.