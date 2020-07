“Nova Gales do Sul é a porta de entrada na Austrália, mais de 35.000 cidadãos australianos e residentes permanentes que regressaram do estrangeiro passaram pelo nosso sistema de quarentena em hotéis desde 29 de março”, disse Gladys Berejiklian, governadora do estado, em comunicado oficial divulgado hoje.

A medida, que entrará em vigor no sábado, 18 de julho, está desenhada para cobrir os gastos de alojamento e alimentação durante um período obrigatório de 14 dias em hotéis, apesar de o governo do estado continuar a assumir as despesas de segurança, transporte e logística.

“Os contribuintes de Nova Gales do Sul assumiram grande parte dos custos até ao momento, gastando mais de 65 milhões de dólares australianos (40 milhões de euros) … Aos cidadãos da Austrália foi dado tempo de sobra para regressarem, acreditamos que é justo que cubram parte das despesas do seu alojamento em hotéis”, acrescentou Berejiklian.

A Austrália acumula quase 9.000 casos de covid-19, entre os quais 106 mortes. Quase 3.800 casos foram registados em Nova Gales do Sul e mais de 2.900 em Vitória.