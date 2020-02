A reunião “de cortesia” foi pedida pelo CDS, para “apresentação de cumprimentos da nova liderança”, disse fonte oficial dos centristas.

A nova direção do partido, eleita em congresso no final de janeiro, já se reuniu com o PSD e o PS, com o Presidente da República, com o presidente da Assembleia da República, bem como com outras entidades, como o cardeal-patriarca de Lisboa ou a Confederação Empresarial de Portugal.

À Lusa, o presidente do Chega, André Ventura adiantou que as eleições presidenciais serão um dos temas em cima da mesa.

“Dir-lhe-ei [a Francisco Rodrigues dos Santos] que se o CDS se quer afirmar como partido de direita, a solução única que tem no momento em que está é apoiar a minha candidatura”, referiu.

Ventura quer tentar igualmente “estabelecer pontes” com os centristas em matérias comuns, como por exemplo ao nível “da fiscalidade e do apoio a empresas”, e desafiar os deputados centristas a apoiarem o projeto de lei para a instituição da castração química para cidadãos julgados por pedofilia.