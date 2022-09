"Os chefes dos comités de segurança nacional do Quirguistão e do Tajiquistão, Kamchybek Tashiev e Saimumin Yatimov, alcançaram um acordo de cessar-fogo", indicou o serviço de guardas fronteiriços do Quirguistão em nota.

Pouco antes do anúncio, a Rússia pediu ao Quirguistão e ao Tajiquistão que tomem "medidas urgentes" para acabar com a escalada.

Segundo o Quirguistão, o Tajiquistão bombardeou nesta sexta-feira a cidade fronteiriça de Batken, localizada ao sudoeste do Quirguistão, numa área disputada por ambos os países.

O ministério da Saúde do Quirguistão anunciou que 31 pessoas estavam hospitalizadas. Quatro militares sofreram "ferimentos provocados por armas de fogo", apontaram as autoridades regionais.