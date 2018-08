Onze dos rapazes tailandeses resgatados no mês passado de uma gruta inundada terminam este sábado um retiro espiritual de 11 dias em homenagem ao mergulhador que morreu nas complexas operações de salvamento.

Doze menores, com idades entre os 11 e 16 anos, membros da equipa de futebol "Javalis Selvagens", ficaram bloqueados no dia 23 de junho na caverna de Tham Luang, uma das maiores da Tailândia. Depois de vários dias a montar a operação de resgate, a retirada dos menores e do treinador demorou três dias. O salvamento foi concluído a 10 de julho.

Antes, a 6 de julho, um ex-membro da marinha tailandesa, Saman Kunun, morreu, por falta de oxigénio, depois de ter entregado uma reserva de ar às crianças presas.

Após o salvamento, os jovens permaneceram uma semana no hospital e depois foram levados para um templo budista, de onde saíram este sábado, com as cabeças rapadas, mas sem a vestimenta de principiantes que usavam quando entraram no local. Apenas uma das crianças, Adul Sam-on, não integrou este grupo, por ser cristão.

O treinador da equipa "Javalis Selvagens", Ejapol Chanthawong, que já tinha vivido num templo durante 10 anos, será agora ordenado monge.