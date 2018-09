O músico de 26 anos foi encontrado sem vida em casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, após uma aparente overdose, avança a imprensa norte-americana.

A imprensa internacional está esta sexta-feira a noticiar a morte do rapper de 26 anos Mac Miller. O músico, que tinha problemas com drogas, terá sido encontrado sem vida no que parece ter sido uma overdose, conta a BBC.

Malcolm James McCormick lançou o álbum de estreia em 2011, tendo conquistado as tabelas norte-americanas. O disco mais recente, "Swimming", foi lançado no início deste ano.

O rapper namorou com a também cantora Ariana Grande, tendo o par se separado este ano.

Em atualização