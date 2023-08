Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Ave disse que do acidente, entre um ligeiro e um pesado, resultou um ferido, que foi transportado ao Hospital de Guimarães.

A colisão frontal entre os dois veículos ocorreu cerca das 08:20, tendo a circulação rodoviária sido interrompida, nos dois sentidos, até cerca das 09:30, segundo a mesma fonte.

Para o local, foram deslocados 17 operacionais e sete viaturas.