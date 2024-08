"Quero enviar as minhas mais sentidas condolências à GNR e às famílias dos militares que hoje foram vítimas do trágico acidente de helicóptero no rio Douro, enquanto cumpriam uma missão de combate aos incêndios e de auxílio às populações", pode ler-se numa publicação nas redes sociais feita por Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS. Pedro Nuno Santos espera que a "dedicação e entrega" destes militares "sejam sempre lembradas e honradas".

"Desejo também rápidas melhoras ao piloto ferido neste acidente e dirijo uma palavra de solidariedade e reconhecimento a todos aqueles que cumprem diariamente missões ao serviço da segurança dos portugueses e, no contexto de hoje, o papel fundamental de todos os comandos operacionais envolvidos nas operações em curso", enfatiza.

Em nota publicada no site oficial, o Presidente da República "consternado" relembra "o valor do serviço e do compromisso que transcende o dever".