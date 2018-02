"São obras que já foram realizadas e umas que ainda faltam realizar. Vamos fazer um esforço para que as que faltam sejam executadas este ano", disse o secretário dos Equipamentos e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, durante a apresentação, no Funchal, da segunda parte do Estudo de Avaliação do Risco de Aluviões.

Oito anos após o temporal que provocou a morte a mais de 50 pessoas e prejuízos materiais superiores a mil milhões de euros, o estudo realizado pelo Instituto Superior Técnico, a Universidade da Madeira e o Laboratório Regional de Engenharia Civil destaca a necessidade de implementação de um sistema de previsão e aviso de aluviões.

"Numa primeira fase procuramos conhecer o fenómeno com muita profundidade, no sentido de executar rapidamente as obras mais prementes, e nesta segunda fase procuramos que as medidas preventivas sejam mais eficazes, nomeadamente em termos do alerta e aviso", explicou Amílcar Gonçalves.

O governante realçou, por outro lado, que os 700 milhões de euros investidos em obras de recuperação da ilha e de regularização de diversas ribeiras são oriundos da Lei de Meios (mecanismo financeiro criado pelo Governo da República) e da União Europeia, através do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR).