Fotografias disponibilizadas pelo ministério da Defesa do Irão mostram o 'Kowsar', o primeiro avião de combate produzido no país, na apresentação da aeronave numa mostra em Teerão, no dia 21 de agosto de 2018. O presidente Rouhani disse que os avanços nas capacidades defensivas são para a defesa nacional e não o prelúdio de uma guerra. EPA/DEFENSE MINISTRY OF IRAN

EPA/PRESIDENTIAL OFFICE OF IRAN / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES