Theresa May só deverá apresentar a demissão à rainha Isabel II na tarde de quarta-feira, deixando o lugar para o novo líder do partido do governo. No mesmo dia, Boris Johnson será nomeado primeiro-ministro pela rainha, depois do debate semanal com os deputados na Câmara dos Comuns.

'BoJo', como é conhecido Boris Johnson, protagonizou a campanha para a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) no referendo de 2016 e tem sido um dos críticos mais proeminentes da estratégia do governo para o ‘Brexit', tendo prometido aplicar a saída até ao prazo de 31 de outubro.

"Querer é poder", repetiu várias vezes durante a campanha, durante a qual se comprometeu a negociar alterações ao acordo de saída negociado por May com Bruxelas, substituindo a solução para a Irlanda do Norte por alternativas tecnológicas.

Boris Johnson admite uma saída sem acordo a 31 de outubro, mas terá dificuldade em conseguir fazer passar esta hipótese no parlamento devido à divergência dos partidos da oposição e também de vários deputados do próprio partido Conservador, que atualmente só tem uma maioria de três deputados.