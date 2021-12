O governo britânico reduziu, esta quarta-feira, de dez para sete dias o período de isolamento de pessoas já vacinadas que contraíram o novo coronavírus, em resposta à rápida propagação da variante Ómicron.

A partir de hoje, quem tiver dois testes negativos de antigénio realizados no sexto e no sétimo dias de quarentena poderão sair do isolamento.

Segundo o governo, isso permitirá que mais pessoas passem o Natal em família, sem se exporem à transmissão do vírus.

A secretária de Estado de Saúde, Gillian Keegan, disse à Sky News que "o risco é igual" se uma pessoa sair do isolamento após sete dias "e tiver dois testes negativos" ou se "esperar mais três dias dentro do quarto".

"Se der positivo ou apresentou os primeiros sintomas no sábado 18 (de dezembro), poderá aproveitar a ceia de Natal" em família, declarou a secretária à Times Radio.

No entanto, Keegan esclareceu que para isso deverá apresentar testes de antigénio negativos realizados no sexto e sétimo dias de quarentena.

Esta nova regra foi adotada no momento em que o Reino Unido, um dos países mais atingidos pela Covid-19 na Europa, com mais de 147 mil mortes, enfrenta um surto de casos atribuídos à nova variante.

Na terça-feira, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson recusou.se a endurecer as medidas restritivas como é exigido por algumas pessoas e descartou fazer isso antes do Natal.

O País de Gales, que assim como cada província britânica decide a sua política sanitária, anunciou que a partir de 26 de dezembro os grupos serão limitados a seis pessoas no máximo nos pubs, restaurantes e cinemas.

Por outro lado, o ministro britânico da Saúde, Sajid Javid, revelou hoje a assinatura de dois contratos com as farmacêuticas MSD e Pfizer para a compra de comprimidos antivirais contra a covid-19. Esses medicamentos reduzem a capacidade de um vírus se replicar.