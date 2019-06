O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues concordou que "a mesa teve as maiores dúvidas sobre a possibilidade desta votação", explicando que esta apenas "ficou no guião porque todas as bancadas manifestaram a sua não oposição a essa votação", tendo inclusivamente sido "perguntado ainda hoje ao PCP".

O projeto de lei para alterar o Código Penal e de Processo Penal no que diz respeito ao crime de maus-tratos a animais e artigos conexos foi o último a ser chumbado, na generalidade, e teve votos a favor de PS, BE, PAN e deputado não inscrito e os votos contra de PSD, CDS-PP, PCP e PEV.

Antes da votação, o deputado do PSD Carlos Abreu Amorim fez uma interpelação à mesa, começando por "subscrever tudo aquilo que foi dito pelo deputado João Oliveira acerca desta revienga regimental" do PAN.

"Tenho no meu guião três votações na generalidade, especialidade e final global. Queria perguntar se este projeto de lei, acerca do qual foi constituído um grupo de trabalho, foram ouvidos dezenas e dezenas de entidades de peritos, foi rejeitado e foi depois substituído e o que estamos aqui a votar é um texto completamente diferente e novo, se se vão proceder ou não, neste plenário, as três votações que estão no guião", questionou.

Ferro lembrou que já tinha dado a explicação a João Oliveira e clarificou que "isto não pode causar nenhuma espécie de precedente em relação ao futuro", afirmando que, neste caso, é apenas uma votação na generalidade.