Segundo a decisão da Relação do Porto, datado de quarta-feira e a que a Lusa teve hoje acesso, a decisão em primeira instância tem de ser anulada e devem ser realizadas novas diligências para “posterior elaboração de novo acórdão”.

O Tribunal de São João Novo, no Porto, absolveu em abril de 2019 seis pessoas que o Ministério Público (MP) acusou pela deposição de resíduos perigosos nas antigas minas de São Pedro da Cova (Gondomar), nos anos de 2001 e 2002.

Para o coletivo de juízes de São João Novo, ficou por provar a tese segundo a qual os arguidos cometeram o crime de poluição com perigo comum, ao contrário do que se defendia na acusação do processo.

"(…) Acordam os juízes desta secção criminal do Tribunal da Relação do Porto em conceder provimento ao recurso interlocutório e à primeira questão do recurso do MP e, em consequência, proceder à anulação do acórdão, ordenando a necessária reabertura da audiência para realização das diligências em falta e continuação da audiência de julgamento com as formalidades legais e posterior elaboração de novo acórdão com os elementos factuais recolhidos", lê-se no decisão da Relação.