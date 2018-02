A polícia de Renton esteve esta tarde a responder a uma ocorrência numa escola de Seattle, Washington, na sequência de relatos de tiros.

O Highline College em Des Moines, Washington, esteve encerrado na sequência de relatos de tiros no local, dois dias depois do tiroteio na Florida, em que um ex-aluno de 19 anos tirou a vida a 17 pessoas no liceu de Parkland.

Por volta das 20:00 (hora de Lisboa) as autoridades diziam que a situação estava resolvida, sem, porém, avançar detalhes.

Ao longo da tarde, a polícia confirmou estar a responder a uma ocorrência na escola, salientando que ainda não estava confirmado se se tratava de uma situação de tiroteio.

Através do Facebook, a escola informava que a polícia está a revistar o local e que não se tratava de um ensaio de emergência.

A instituição de ensino pedia aos alunos e professores que se mantivessem fechados nas salas de aula e escritórios. Aos pais e outros alunos pedia que não se dirigissem para o campus da escola até a situação estar esclarecida.