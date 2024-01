No primeiro dia do ano os serviços de saúde no continente ficaram organizados em 39 ULS, com a criação de 31 novas unidades (a somar às oito já existentes), que têm como objetivo integrar numa mesma estrutura a gestão financeira e dos cuidados prestados pelos centros de saúde e pelos hospitais de referência, num processo “tranquilo”, até à extinção das Administrações Regionais de Saúde, segundo a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS).

Três das nove ULS da AML funcionam na cidade de Lisboa (Santa Maria, São José e Lisboa Ocidental) e as restantes em Amadora/Sintra, Loures-Odivelas, Vila Franca de Xira (com a denominação Estuário do Tejo), Almada e Seixal, Barreiro e Montijo (Arco Ribeirinho) e Setúbal (Arrábida).

Na região Oeste (com concelhos dos distritos de Lisboa e Leiria) fica uma outra ULS, com referência para o Centro Hospitalar do Oeste.

Para dirigir a ULS de Santa Maria foi escolhido o ex-secretário de Estado Carlos Martins (PSD), enquanto a DE-SNS anunciou que são reconduzidas as atuais direções do Amadora-Sintra e do Estuário do Tejo.

As novas administrações das restantes ULS não foram ainda divulgados.

A ULS de Santa Maria abrange o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, que inclui os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, e o Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) Lisboa Norte, que serve mais de 272 mil utentes em centros de saúde das freguesias de Benfica, São Domingos de Benfica, Carnide, Alvalade, Lumiar e Santa Clara.

Este grupo passa a integrar também o Centro de Saúde de Mafra (atualmente na região Oeste).

Quando confirmou o convite para dirigir a estrutura, Carlos Martins afirmou que esta nova ULS tem um orçamento estimado de 900 milhões de euros (ME) e cerca de sete mil funcionários.

Da ULS de São José fazem parte o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (hospitais de São José, de Santo António dos Capuchos, de Santa Marta, Curry Cabral, o pediátrico de Dona Estefânia e a Maternidade Alfredo da Costa), o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e o Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto.

Com referência para estes hospitais, estão integrados na ULS São José o ACeS Lisboa Central, com mais de 307,5 mil utentes e cerca de 20 centros de saúde que servem freguesias como a Penha de França, Areeiro, Arroios, Santa Maria Maior, Santo António, São Vicente, Misericórdia, Estrela, Campo de Ourique, Marvila, Beato, Olivais e Parque das Nações.

Também integra esta ULS o Centro de Saúde de Sacavém, em Loures, mas os utentes da freguesia de Camarate, Unhos e Apelação serão referenciados para o Hospital Beatriz Ângelo, informou a Câmara de Loures, que tinha contestado esta organização.

Na ULS de Lisboa Ocidental está o centro hospitalar constituído pelos hospitais de São Francisco Xavier, Egas Moniz e Santa Cruz (este em Oeiras), com os ACeS Lisboa Ocidental e Oeiras (253,7 mil utentes das zonas de Alcântara, Ajuda, Campo de Ourique e Santa Maria de Belém, em Lisboa, e de Paço de Arcos, Carnaxide, Oeiras, Dafundo, Linda-a-Velha e São Julião, em Oeiras) e de Cascais (230,2 mil utentes inscritos).

O Hospital Prof. Dr. Fernando da Fonseca e os ACeS da Amadora e de Sintra integram a ULS Amadora/Sintra, mantendo-se em funções os membros do Conselho de Administração do Amadora/Sintra nomeados em 2023, presididos pelo gestor hospitalar Luís Miguel Gouveia.

O Hospital Beatriz Ângelo e o ACeS Loures-Odivelas formam a ULS Loures-Odivelas, com exceção do Centro de Saúde de Sacavém, e o Hospital de Vila Franca de Xira e o ACeS Estuário do Tejo foram integrados na nova ULS do Estuário do Tejo.

Também no caso do Estuário do Tejo foram renovados os mandatos do Conselho de Administração, que tinham terminado em 31 de dezembro de 2023, continuando no cargo como presidente o gestor hospitalar Carlos Andrade Costa.

Na margem sul do Tejo, o Hospital Garcia de Orta e o ACeS Almada-Seixal integram a ULS de Almada e Seixal, enquanto o Centro Hospitalar de Setúbal e o ACeS da Arrábida integram a ULS da Arrábida, e o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo e o ACeS Arco Ribeirinho constituem a ULS do Arco Ribeirinho.

Nesta nova organização, a região do Oeste é servida pela ULS do Oeste, que tem como referência o Centro Hospitalar do Oeste, constituído pelos hospitais das Caldas da Rainha, de Peniche e de Torres Vedras.

São servidos por esta ULS os utentes do ACeS Oeste Sul, que serve os concelhos de Cadaval, Lourinhã, Torres Vedras e Sobral de Monte Agraço, com exceção do Centro de Saúde de Mafra (que passa para a ULS de Santa Maria, em Lisboa).

Estão integrados também nesta nova unidade os utentes dos Centros de Saúde do Bombarral, das Caldas da Rainha, de Óbidos e de Peniche.

Tanto a AML como o Oeste fazem parte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT), constituída ainda pelas sub-regiões do Médio Tejo e da Lezíria do Tejo.