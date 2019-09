Com a filha ao colo, Zaloznyi, que também realizou a segunda missão, disse que a preocupação é “tentar salvar” as outras pessoas, sendo complicado estar naquele país, uma vez que são “esquecidos e quem está a fazer a diferença lá” são os militares portugueses.

“Todas as missões são diferentes. A primeira foi mais difícil”, referiu, salientando que a situação na RCA está mais calma.

Lizandra Albuquerque, uma das oito mulheres que estiveram nesta missão, destacou à Lusa a “amizade, espírito de camaradagem e de entreajuda” dos militares portugueses, frisando que durante estes seis meses o mais importante foi a ajuda à população.

A militar disse ainda que a missão “correu bem” e que não notou “diferenças significativas” por ser mulher.

Também presente na cerimónia de chegada dos militares portugueses destacados na RCA esteve a secretária de Estado da Defesa, que destacou aos jornalistas a exigência e a importância desta missão.

“Esta é uma missão central em que Portugal tem um empenhamento mais significativo e que garante que Portugal é um parceiro credível do ponto de vista internacional e os nossos militares são exatamente o espelho disso mesmo, de um enorme rigor e profissionalismo e de uma capacidade ímpar de cumprir esta missão”, disse Ana Santos Pinto.

Na quarta-feira à noite partiu para a RCA a 6.ª Força Nacional Destacada para uma missão de mais seis meses.

Portugal, que está presente na RCA desde o início de 2017, faz parte de uma força internacional coordenada pelas Nações Unidas que procura estabilizar um país em conflito desde 2013, no qual o Governo apenas controla um quinto do território e várias milícias dominam o resto do território.