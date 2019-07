O segundo comandante disse ainda que muitos dos militares estão em missão na RCA pela segunda vez e que nesta altura, a cerca de dois meses de regressarem a Portugal, o desgaste já se faz sentir, mas garante que o empenho e motivação são totais.

O capitão Pestana Santos é o comandante da unidade de manobra da 5.ª FND da MINUSCA e também destacou as condições climatéricas adversas e as dificuldades de mobilidade, mas lembrou o contributo dado pelos militares portugueses na RCA.

“Todos sentimos que somos uma grande força e que dá o seu contributo de forma vincada. Já existe um histórico das restantes Forças Nacionais Destacadas que aqui estiveram no teatro e somos temidos e admirados. Temos muita responsabilidade em fazer as coisas com profissionalismo e planeamento, para a salvaguarda das populações civis”, frisou.

O madeirense Pestana Santos, natural de Câmara de Lobos, explica que apesar de todo o aprontamento, existem muitas questões que são diferentes no teatro de operações e que é preciso responder.

“Na chegada ao teatro existem muitas coisas que faltam e isso tem de ser avaliado diariamente. Vão surgir coisas que não contávamos, mas temos de gerir, para que o potencial da força esteja sempre num nível máximo. É para isso que cá estamos”, defendeu, enquanto mostra o equipamento utilizado pelos militares em missão, que pesa mais de 20 quilogramas.

O comandante da unidade explica ainda que as populações agradecem o trabalho dos portugueses e não gostam quando estes abandonam alguma região do país, num sinal de reconhecimento.

O major Luís Gomes é oficial de ligação da força e costuma ficar na retaguarda, mas a sua missão é de vital importância.

“Aqui (Bangui) também se esteve em Bocaranga. Eu sou oficial de ligações à MINUSCA e sou a ponte do comando da força para as células e para a MINUSCA. Existem problemas, a nível logístico ou operacional, que é preciso resolver, e isso é o que eu faço”, frisou.

Luís Gomes explica que a força portuguesa é “bem-vista, temida e uma referência” na RCA, confessando que sofre muito ao estar longe dos outros militares.

“Posso dizer que sofro mais na retaguarda. Tivemos situações em que a força esteve em projeções, tiveram ações de limpeza de aldeias para combater um grupo armado e aqui sofremos a ouvir no radio que uma ação a começar e a companhia a avançar”, disse.

Na força portuguesa existe também uma equipa médica, que acompanha as manobras no terreno, seja na base ou em projeções.

“É uma realidade diferente, pelas condições do teatro e do país e também pelas funções, onde para além da atividade assistencial, também temos uma vertente operacional. A primeira grande dificuldade passa pelo planeamento atempado. No caso de uma projeção, temos de levar os equipamentos e fármacos para montar uma enfermaria de campanha para um mês, porque depois é difícil abastecer”, explica a tenente médica Diana Vila Chã.

Para Diana Vila Chã, o planeamento e a capacidade de antecipar os problemas são essenciais, referindo que, para além da assistência mais normal neste tipo de missões, em que podem surgir ferimentos ou doenças, é também necessário saber líder com “possíveis situações imprevisíveis”, como a “picada de um escorpião ou mordida de uma cobra”.

A força está agora numa fase chamada de “regeneração”, depois do período em Bocaranga, mas pronta para sair para o terreno a qualquer momento.

A RCA caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por grupos armados juntos na Séléka, o que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-Balaka.

Portugal está presente na RCA desde o início de 2017, no quadro da MINUSCA e a 5.ª FND, que tem a função de Força de Reação Rápida, integra 180 militares do Exército, na sua maioria elementos dos Comandos (22 oficiais, 44 sargentos e 114 praças, das quais nove são mulheres), e três da Força Aérea.