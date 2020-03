O confinamento, primeiro imposto no dia 16 de março e depois prolongado até 01 de abril, passa por restringir os movimentos fora de casa a situações de primeira necessidade, entre as quais deslocações para o trabalho, visitas a familiares, compras, funerais e passeios ao ar livre.

O país já fechou fronteiras, escolas e a maioria das lojas.

Os checos devem também usar máscara quando saem de casa e evitar os ajuntamentos de mais de duas pessoas, a não ser que sejam da mesma família.

Segundo os dados conhecidos hoje, existem 2.942 infetados com o novo coronavírus na República Checa, que já registou 23 mortes.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 396 mil infetados e perto de 25 mil mortos, é aquele onde se regista atualmente o maior número de casos.

A Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 10.779 mortos em 97.689 casos confirmados até domingo, seguindo-se Espanha, registando 7.340, entre 85.195 casos de infeção confirmados.

Em Portugal, que se encontra em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril, já há registo de 140 mortos e 6.408 casos de infeção.