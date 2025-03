As forças de segurança continuam a operação para libertar os restantes reféns detidos pelos separatistas do BLA, que tomaram o comboio na terça-feira com mais de 400 passageiros a bordo, quando este se dirigia da cidade de Quetta, no Baluchistão (oeste), para Peshawar, na província de Khyber Pakhtunkhwa (norte).

Fontes envolvidas na operação disseram à agência de notícias Efe que 155 civis foram resgatados e pelo menos 27 atacantes foram mortos. O número dos restantes reféns e dos agressores não foram especificados. Anteriormente, fontes de segurança tinham indicado que “13 terroristas” haviam sido mortos e “80 reféns libertados”.

As fontes citadas pela Efe, que não quiseram ser identificadas, disseram que os atacantes têm homens-bomba com coletes explosivos ao lado de alguns reféns, o que dificulta a operação.

Apesar do resgate, a operação ainda está em curso e há registo de trocas de tiros.

De acordo com as mesmas fontes, 17 pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital, não tendo detalhado se se trata de civis ou agentes das forças de segurança.

O BLA tinha afirmado ter eliminado 30 membros das forças de segurança e feito 180 reféns, ameaçando executá-los caso as forças de segurança interviessem.

“Os terroristas utilizaram mulheres e crianças como escudos. As forças de segurança cercaram os terroristas e a troca de tiros continua”, disse uma fonte à Efe. “A operação está a ser levada a cabo com extrema cautela devido ao uso de mulheres e crianças como escudos e ao terreno difícil”, acrescentou.

O BLA, que procura a autodeterminação do grupo étnico dos baluchis, mantém uma insurreição de lonha data, com ataques contra as forças de segurança paquistanesas e os investimentos chineses na região.