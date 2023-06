Sobre a venda de tabaco, 60% dos inquiridos não acredita que a restrição dos locais onde se pode comprar tabaco possa contribuir para uma diminuição do consumo. Aliás, 73% é da opinião de que esta restrição pode incentivar o comércio ilícito de tabaco. (Nota: durante o trabalho de campo desta sondagem foi anunciado o levantamento das restrições de venda de tabaco nas bombas de gasolina, o local eleito pela maioria dos inquiridos que declaram ser fumadores).

Também de acordo com esta sondagem, a maioria dos inquiridos (81%) concorda que o melhor caminho para atingir uma geração livre de tabaco é o da prevenção face ao da repressão.

Apesar disto, as opiniões divergem sobre a melhor estratégia de prevenção para reduzir o número de fumadores: 26% considera que campanhas informativas destinadas aos jovens são a melhor opção, outros 25% apontam a divulgação sobre as doenças e os riscos associados ao tabaco como o caminho a seguir. Apoio médico célere e facilidade no acesso a consultas para deixar de fumar conquistam juntos 42% das respostas dos inquiridos.

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF, DN e JN e o trabalho de campo decorreu entre os dias 25 e 30 de maio de 2023. Foram recolhidas 808 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal. Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo, grupo etário e escolaridade.

À amostra de 808 entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 3,4%. A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.