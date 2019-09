"As restrições à circulação automóvel deviam terminar no dia 15 de setembro, mas decidimos prorrogar essas restrições, apenas nos fins de semana, porque se mantêm as condições climatéricas favoráveis à utilização das praias", disse Maria das Dores Meira, após a aprovação da proposta pela maioria CDU e pelo PS, com voto contra do eleito do PSD.

De acordo com a autarca setubalense, "o ano passado o encerramento foi a 15 de setembro, mas como o tempo quente se manteve por mais algum tempo, nos dois fins de semana seguintes a circulação automóvel nos acessos às praias foi um caos".

"Este ano, à cautela, e uma vez que se prevê a continuação do tempo quente, decidimos prolongar estas restrições à circulação de automóveis na Arrábida. Durante a semana, como já não há tanta gente de férias, acreditamos que já não se justifica", acrescentou Maria das Dores Meira.

A "Estratégia Municipal para a Mobilidade Acessível, Segura e Sustentável para Todos nas Zonas Balneares de Setúbal", implementada pela primeira vez o ano passado, estabelece um conjunto de restrições à circulação automóvel nos acessos às praias da Arrábida, a par de um reforço significativo do transporte público durante a época balnear.