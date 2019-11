As forças de segurança continuam à procura de um outro elemento, de nacionalidade espanhola, equipado com um fato de mergulhador, e que conseguiu escapar a nado.

Nesse sentido, as autoridades mantiveram-se durante todo o dia de segunda-feira nas imediações da praia onde encalhou o submarino que transportava cocaína.

A investigação pretende determinar igualmente qual a organização de narcotraficantes que deveria receber a droga, em Espanha, sendo que fontes da Polícia Nacional e da Guardia Civil dizem que se trata de um “grupo muito forte”.

É possível que se trate de uma organização galega com ligações à Colômbia e com recursos económicos com capacidade para deter meios logísticos tão complexos como o uso de um submarino de 2,5 milhões de euros.

Segundo fontes policiais as organizações de narcotraficantes colombianas têm capacidade de levar a cabo operações deste tipo, “uma ou duas vezes por ano”, em coordenação com clãs de crime organizado da Galiza.

Apesar das primeiras informações referirem que a embarcação transportava três toneladas de cocaína, admite-se que a quantidade seja superior visto que foram encontrados vários “fardos” no fundo do mar.

A reconstrução policial da travessia do submarino situa o início da travessia há 20 dias, a partir da Colômbia tendo as forças de segurança espanhola recebido informações de que uma embarcação suspeita navegada no Atlântico rumo à costa da Galiza, “passando por Portugal”.

Algumas fontes indicam também que o destino final da operação de desembarque era a costa das Astúrias, norte de Espanha.

As mesmas fontes acrescentam que os tripulantes chegaram mesmo a navegar até à costa asturiana, mas “algum problema” obrigou o regresso à Galiza.

O objetivo era mudar a droga para outra embarcação o que não se veio a verificar tendo sido esse, provavelmente, o motivo que levaram os tripulantes a fundear o submarino.