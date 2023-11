“Esta é uma época especial em que as famílias se juntam, com particularidades próprias, e, portanto, procurámos uma programação diversificada e abrangente, dirigida a vários públicos”, salientou hoje o presidente da autarquia, Rui Sampaio, em conferência de imprensa.

Entre as várias iniciativas apresentadas no evento Retratos de Natal, destaca-se o mercadinho Natal no Largo, entre os dias 15 e 17 de dezembro, numa tenda gigante instalada no Largo Francisco Dias Inácio Nogueira.

O evento, que contabiliza 23 inscrições de artesãos, conta com mostra de artesanato, animação musical, espetáculos, oficinas e carrosséis para os mais novos.

Ocupa nesta edição uma área coberta superior à do último ano, devido ao seu crescimento.

Inserido no mercadinho, está a apresentação do projeto “Lugares da Memória: Góis”, do paisagista sonoro Luís Antero, que recolheu mais de 69 faixas sonoras de oito horas de arquivo sonoro do concelho, no âmbito de um protocolo com o município.

O Largo Francisco Dias Inácio Nogueira vai acolher também o Mercadinho dos Sabores, nos dias 22 e 23, que inclui degustação de produtos, concertos, animação com Pai Natal e Duendes e atuações musicais.

Pelo meio, vão decorrer espetáculos musicais, sessões de cinema para adultos e crianças na Casa da Cultura, oficinas de trabalho e de literatura, além do tradicional madeiro de Natal, que é aceso no dia 22.

No âmbito deste evento, a Câmara de Góis promove o comércio local e atribui prémios, através das iniciativas Montras de Natal e Faça as Suas Compras no Comércio Tradicional, na qual aderiram 41 estabelecimentos comerciais.

Paralelamente, vão decorrer outras iniciativas em parceria com coletividades do concelho, como a entrega de prendas pelo Pai Natal Motard, no dia 17, pelas 15:00, realizada pelo Góis Moto Clube.

O programa dos “Retratos de Natal” termina no primeiro fim de semana de janeiro, com concertos de Reis descentralizados pelo concelho, o primeiro na igreja matriz de Alvares, no dia 05 de janeiro, seguido de outro na igreja matriz de Vila Nova do Ceira e na igreja matriz do Colmeal, a 06 e 07, respetivamente.