O secretário-geral do PS inicia na quarta-feira uma primeira ronda de conversações com as forças da esquerda parlamentar (BE, PCP, PEV e Livre) e com o PAN, procurando assegurar condições de governabilidade a partir do novo quadro político, um conjunto de reuniões que deverá acontecer já com António Costa indigitado primeiro-ministro pelo Presidente da República, segundo uma notícia avançada na segunda-feira pelo Observador e confirmada à agência Lusa por fonte da direção do PS.

Fonte oficial do BE revelou hoje que a reunião entre a comitiva bloquista e socialista está marcada para quarta-feira, às 18:00, na sede do BE, em Lisboa.

A delegação do Bloco será constituída pela líder do partido, Catarina Martins, pelo líder parlamentar, Pedro Filipe Soares, pelo diretor de campanha, Jorge Costa e pela deputada e dirigente Mariana Mortágua.

Em 2015, aquando do acordo de incidência parlamentar e da mesma reunião na sede bloquista, da equipa do BE faziam parte na mesma Catarina Martins, Mariana Mortágua e Pedro Filipe Soares, mas também José Gusmão e Pedro Soares, que agora ficam de fora.

Nas eleições legislativas de domingo, o BE consolidou-se como a terceira força política e manteve um grupo parlamentar com 19 deputados eleitos, mas perdeu em número de votos, ficando, de acordo com os resultados provisórios com 9,67% da votação.

Na segunda-feira à noite, a Comissão Política do BE já se reuniu para analisar os resultados das legislativas e discutir das prioridades para a próxima legislatura, adiantou à Lusa fonte oficial.