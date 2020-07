Veja as principais capas dos jornais e revistas desta quinta-feira no SAPO24

Sábado:

- “Os Amorim: As histórias desconhecidas da família mais rica de Portugal”

- “Rui Unas, Jorge Gabriel, Toy e muitos outros: Os famosos das televisões que deixaram de ser carecas”

- “Há quem tenha um minizoo em casa e no quintal”

Visão:

- "Os brasileiros ricos que apostam em Portugal"

- "Entrevista Pedro Nuno Santos: 'Não estamos habituados a ministros livres que dizem o que pensam'"

- "Justiça: Os gestores de sucesso caídos em desgraça"

- "Covid-19: As sequelas que ficam depois da cura"

Correio da Manhã:

- “FC Porto-Sporting (2-0): Dragões celebram título com vitória no clássico”

- “34 milhões para cúmplices: Salgado acusado de pagar subornos”

- “Porto: Pais condenados por vender filhos”

- “Por cada ano de serviço: Antigos combatentes ganham mais 7% da reforma”

- “S. João da Madeira: Freira morta por negar sexo”

- “Escândalo com Jesus: Fama de advogada dispara na Net”

- “Pandemia: Aeroportos obrigados a medir temperatura”

- “Invasão: Vespa asiática já ameaça de norte a sul do país”

- “Matou mulher: Idoso de 90 anos fica na cadeia até aos 108 anos”

Público:

- "FC Porto, um campeão que foi capaz de se reinventar"

- "Sérgio Conceição, o treinador para situações difíceis"

- "BES usou sucursal da Madeira para se financiar na Venezuela e Angola"

- "Queda da economia pode forçar Governo a retificativo"

- "Educação: Regras para o próximo ano letivo permitem que se sentem dois alunos por carteira"

- "Governos têm ignorado bairros ilegais, diz Roseta"

Jornal i:

- "Advogados dos lesados do BES acreditam que procissão ainda vai no adro"

- "Costa coloca pressão na preparação do inverno, Presidente pede 'pés na terra'"

- "Cristina Kirchner rodeada de mortes suspeitas"

- "Tribunal da Relação de Lisboa iliba Benfica de apoio ilegal às claques"

- "EDP aumenta capital em mil milhões para comprar espanhola Viesgo"

- "Siderurgia europeia não escapa à covid. Portugal não fica alheio"

- "Turismo praticamente parado em maio. Quebras de quase 100%"

- "Espanha. Espionagem de independentistas põe Governo em cheque"

Negócios:

- "Empresas vão poder entrar e sair do novo ‘lay-off’ quando quiserem"

- "Salgado terá usado 48,5 milhões para pagar a cúmplices"

- "EDP compra espanhola Viesgo por 2 mil milhões"

- "Transportes: Rede Expresso quer fim imediato ao limite de ocupação"

- "Contas públicas: Ministério das Finanças já conta com recessão de 9%"

- "Política monetária: Discurso de Lagarde será decisivo para acalmar mercados"

- "Advogados lançam críticas a diploma sobre evasão fiscal"

A Bola:

- “FC Porto-Sporting (2-0): Azulão: Dragão carimba com vitória no clássico o 29.º título”

- “Operação Saco Azul: PGR esclarece que inquérito investiga também branqueamento de capitais, advogados da SAD desmentem”

- “Benfica: Dia decisivo para Jesus”

Record:

- “FC Porto-Sporting (2-0): Campeões”

O Jogo:

- “29: Dragão quase trintão”

- “Equipa de Conceição festeja o título com um pleno de vitórias nos clássicos que não se via desde Mourinho”

- “Sérgio: ‘Merecíamos um estádio cheio’”

- “Pinto da Costa: ‘Só este grupo podia virar o campeonato’”