Público:

- “Presidenciais: Jerónimo garante que João Ferreira é candidato ‘para ir até ao fim’; Marcelo aponta ao centro”

- “Turismo de cruzeiros perde meio milhão de passageiros”

- “Ana Rocha de Sousa premiada duas vezes em Veneza”

- “Costa sob fogo por causa de apoio a Luís Filipe Vieira”

- “Boris acusa UE de ameaça à ‘integridade’ do Reino Unido”

- “Vicente, um retrato impossível de completar”

Jornal de Notícias:

- “Governo reforça prémios aos funcionários públicos e acelera pré-reformas”

- “Presidenciais: João Ferreira é o candidato comunista ‘para ir até ao fim’”

- “Revolução nas escolas: Turmas com sala única, alunos distanciados e horários alargados”

- “Festival de Veneza: Ana Rocha de Sousa premiada em dose dupla”

- “Entrevista ao treinador do F.C. Porto – As luzes e as sombras de Sérgio Conceição: ‘Sofro muito com a derrota e sou muito feliz com a vitória’; ‘Não há um dia em que não reze’”

- “Polémica: Apoio de Costa a Vieira pode violar código de conduta”

- “Covid-19: Jogos cancelados fazem temer caos no mapa da Liga”

- “Gaia: Diretora de creche acusada de agredir crianças e de chamar ’preto’ a bebé”

- “Droga: Após confinamento aumentaram apreensões e tráfico”

Correio da Manhã:

- "Adjudicações públicas. Ambiente em negócio milionário com o Estado"

- "Docentes preparam regresso à escola. Maioria só abre na quinta"

- "Deputada manda matar o marido"

- "Princesa Leonor isolada"

- "Professor abusa de três filhos de amigo"

- "Parceiros sociais desconhecem regras de teletrabalho"

- "Retomados ensaios da vacina que vai travar a pandemia"

- "Já há acordo. Acuña rende 13 milhões"

- "Gonçalo Ramos pede espaço"

- "Dragão quer Jesus na defesa"

A Bola:

- "Partidos da oposição e candidatos às eleições no Benfica contestam decisão do primeiro-ministro, apoiantes dos líderes das águias saem em sua defesa lembrando as receites eleições do FC Porto"

- "O jantar que alarmou a DGS"

- "Sporting. Negócio fechado. Acuña no Sevilha por 10,5 milhões"

- "FC Porto. SAD baixa preço de Alex Telles"

- "Fórmula 1. Haverá um antes e depois desta vitória"

Record:

-"Acuña dá mercado ao Leão. Acordo com o Sevilha por 10,5 ME fixos e 2 milhões por objetivos"

- "Benfica. Vinícius só chega aos 45 ME"

- "Apoio de António Costa e Medina a Vieira gera polémica"

- "Francisco Benitez: Benfica pode chegar a um buraco negro"

- "FC Porto. Uribe de pontaria afinada"

- "Covid-19. Liga não quer mais jogos adiados"

O Jogo:

- "FC Porto entra nos últimos dias antes do campeonato com nove casos para resolver"

- "Vieira e Costa sob fogo"

- "Acuña pode render 12,5 ME"

- "Braga-Farense. Show dos manos Horta"

- "Entrevista. Há condições para público no hóquei"