Veja as principais capas dos jornais e revistas desta quarta-feira no SAPO24

Correio da Manhã:

- “Benfica-V. Guimarães (2-0): Águia adia festa do dragão”

- “Empresas zombie desviam 1,9 milhões do Benfica: Vieira arguido por suspeitas de fraude fiscal”

- “Advogada tórrida em escândalo com Jesus: Adeptos do Flamengo atribuem saída do treinador a paixão proibida”

- “Treinador do Rio Ave: Carlos Carvalhal agredido por trio em assalto”

- “Desastre do BES: Salgado e mais onze acusados por associação criminosa”

- “Miranda do Corvo: Centenas no adeus a bombeiro morto”

- “Cascais: Mulher com Alzheimer morta junto a hospital”

- “Trabalho: Resposta em 10 dias para apoio após ‘lay-off’”

Público:

- "Ricardo Salgado vai responder por 65 crimes"

- "Saco azul chegou a campanha de Cavaco e a Frasquilho"

- "Conselho Europeu: Costa acredita em acordo para recuperação da crise já este fim-de-semana"

- "Pagamento de pensões de reforma vai ser imediato"

- "Cirurgias no IPO de Lisboa caem 42% em Maio"

- "Pandemia fez aumentar circulação de notas e moedas"

Jornal de Notícias:

- "Metade dos créditos à habitação só será paga após os 70 anos"

- "Águia contra a festa"

- "Vieira e SAD arguidos por fraude fiscal"

- "Castelo de Paiva: Fogo causa prejuízos de 20 milhões em fábricas"

- "MP acusa Ricardo Salgado de 65 crimes no caso BES"

- "Costa procura consensos à Esquerda"

- "Porto: Feira do Livro quer ser antídoto para a pandemia"

- "Clássico pelo título"

- "Consumo: Fatura da luz aumentou mais do que a do gasóleo durante a última década"

Jornal i:

- "Ricardo Salgado acusado de associação criminosa e corrupção"

- "Na Grande Lisboa, casos de covid-19 só não diminuíram na capital"

- "José Sousa, secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos: 'Rui Moreira foi o político português que mais defendeu as low-cost contra a TAP'"

- "Henrique Louro Martins, presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil: 'Há pessoas na TAP a receberem 300 euros'"

- "Luís Filipe Vieira constituído arguido e CMVM suspende ações do Benfica"

- "PCP não dá a mão ao PSD e ao PS para acabar com debates quinzenais"

- "EDP antecipa fecho das centrais a carvão. Sines encerra já em 2021"

- "EUA estão a deportar para os países de origem infetados com covid-19"

- "Supremo diz-se incompetente na providência cautelar contra Centeno"

Negócios:

- "Banca negou mais pedidos de crédito na pandemia"

- "TAP vai receber primeira ajuda de 250 milhões na próxima semana"

- "EDP antecipa fecho da central de carvão de Sines para 2021"

- "CMVM vai comparar comissões"

- "Ministério Público acusa 18 pessoas pelo caso Espírito Santo"

- "Estudo: Acesso à habitação é um novo risco social"

- "Primeiro bairro solar do país nasce em Belas"

Record:

- “Benfica-V. Guimarães (2-0): Golos de honra: Seferovic e Chiquinho adiam festa portista”

- “Acordo mais próximo: Jesus deve chegar já na 2.ª feira”

- “Suspeitos de fraude fiscal: Vieira, Soares de Oliveira, Benfica SAD e Benfica Estádio arguidos”

- “FC Porto-Sporting: Título à vista: Só falta 1 ponto”

- “Sérgio Conceição: ‘Este pode ser o melhor jogo dos meus 100’”

- “Rúben Amorim: ‘’Vamos fazer um grande jogo’”

- “Liga: Algarvios na luta pela permanência”

- “Rio Ave: Carlos Carvalhal assaltado e agredido”

O Jogo:

- “Águia resiste: Vladochimos e Chiquinho viraram os holofotes do título para o jogo desta noite, na Invicta”

- “Justiça: Vieira e Soares Oliveira arguidos”

- “FC Porto-Sporting: Exame vale licenciatura”

- “Algarvios acima da linha de água”

A Bola:

- “FC Porto-Sporting: ’Match Point’: Dragão não foi campeão no sofá, mas basta-lhe um empate para celebrar já hoje”

- “Benfica-V. Guimarães (2-0): uma questão de orgulho”

- “Operação Saco Azul: Domingos Soares de Oliveira também é arguido”